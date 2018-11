CVM comunica à Justiça 100 indícios de crime no mercado de capitais até setembro

No ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) comunicou aos Ministérios Público Federal (MPF) e estaduais (MPE) 100 indícios de crime no mercado de capitais. As infrações que podem ser consideradas crimes incluem manipulação de mercado e uso de informação privilegiada, além de exercício irregular de atividade no mercado financeiro, oferta pública sem registro na CVM e crimes contra a economia popular, como pirâmides financeiras e estelionato.

Os dados mostram que o número de comunicados entre julho e setembro (35) voltou a subir, depois de uma redução no segundo trimestre do ano. A média mensal, de cerca de 10 comunicados por mês, está em linha com a verificada em 2017, quando a autarquia aumentou em 30% o número de informes ao MP.

A maior parte dos informes são dirigidos ao MPF. Já são 62 no ano na esfera federal. Em nível estadual, a CVM encaminhou 38 comunicados aos MPEs.

Nesta terça-feira, a CVM divulgou o Relatório de Atividade Sancionadora do terceiro trimestre.