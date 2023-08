Economia Custos de transportes sobem 0,23% no IPCA-15 de agosto ante alta de 0,63% em julho

Os custos dos Transportes passaram de uma elevação de 0,63% em julho para um aumento de 0,23% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Transportes foi responsável por 0,05 ponto porcentual para a formação da taxa de 0,28% registrada pelo IPCA-15 neste mês.

O resultado do grupo foi impulsionado pela alta de 2,94% nos preços do automóvel novo.

Os combustíveis também ficaram mais caros: alta de 0,46%. Houve aumento nos preços da gasolina (0,90%) e do gás veicular (1,88%), mas quedas no óleo diesel (-0,81%) e no etanol (-2,55%).

As passagens aéreas ficaram 11,36% mais baratas em agosto, após terem subido 4,70% em julho.

O ônibus urbano teve queda de 2,80%, graças à redução de 25,00% nas tarifas em Belo Horizonte a partir de 8 de julho.

Já o ônibus intermunicipal subiu 0,49%, devido aos reajustes de 7,24% no Recife a partir de 10 de julho e de 6,00% em Porto Alegre a partir de 1º de agosto.

O táxi aumentou 0,43%, em decorrência do reajuste de 20,19% nas tarifas a partir do dia 24 de julho em Fortaleza.