Economia Curva dos juros abre com cautela externa e transição de governo fica no foco

Como esperado, os juros futuros operam em alta na manhã desta quinta-feira, acompanhando o dólar e yields dos Treasuries em meio à cautela externa diante da sinalização do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de continuidade de aperto monetário e em dia de leilão de LTN e NTN-F (11h). Por volta das 9h20 o avanço era de 10 pontos-base nos juros médios e longos.

“Tesouro Nacional tem mais um duro trabalho no leilão de prefixados, em meio a suposta demanda e receio em adicionar volatilidade, dado cenário ainda bastante atribulado”, afirma em relatório o operador de renda fixa sênior da Warren Renascença, Luis Felipe Laudisio. O mercado também monitora a transição para o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Felipe Salto e Appy cotados para integrar equipe econômica é sinal positivo”, diz o trader.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,57%, de 11,47% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,79%, de 11,59%, e o para janeiro de 2024 avançava para 12,97%, de 12,91% no ajuste de terça-feira, dia 1º.