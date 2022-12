Economia Crise energética será ainda pior no ano que vem, diz diretor da AIE

O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, alertou nesta segunda-feira, 12, que a crise energética será ainda pior no ano que vem.

“Estamos no meio da primeira crise global de energia. Pode ser que, no ano que vem, não tenhamos nenhum gás russo no nosso sistema”, destacou Birol.

Além disso, o líder comentou que a quantidade de novo fornecimento de gás natural está no mais baixo nível de todos os tempos.