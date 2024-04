Economia Criptomoedas: bitcoin volta a superar US$ 70 mil, com risco macro em 2º plano antes de halving

O bitcoin avançou e voltou a superar a barreira de US$ 70 mil, nesta segunda-feira, 8, à medida que investidores deixaram em segundo plano os riscos de juros restritivos por mais tempo nos Estados Unidos e focaram em fatores intrínsecos ao mercado de cripto, entre eles a espera pelo halving.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin subia 3,49%, a US$ 71.926,34, e o ether ganhava 9,23%, a US$ 3.692,66, de acordo com cotações da Binance.

A curva futura se divide em relação aos próximos passos da política monetária americana, conforme mostra plataforma de monitoramento do CME Group. A ferramenta indica chances similares de o ciclo de corte de juros começar em junho ou apenas em junho, além de possibilidade parecida de ocorrer uma redução acumulada de 75 pontos-base ou 50 pontos-base até o final do ano.

Os reajustes foram puxados por indicadores que mostraram resiliência da atividade e do emprego nos EUA, e também declarações cautelosas de dirigentes do Fed. O movimento impulsionou os rendimentos dos Treasuries e manteve as bolsas de Nova York sem muito ímpeto, mas os ativos digitais conseguiram vencer esse marasmo do mercado tradicional.

Há expectativa pelo halving, que diminuirá à metade a remuneração pela mineração do bitcoin. O evento, que acontecerá nas próximas semanas, historicamente tende a ser acompanhado por um ciclo de alta nos preços, de acordo com o analista Matteo Greco, da Fineqia International. “No entanto, pela primeira vez, o bitcoin atingiu sua máximo histórico em antecipação ao halving, indicando um afastamento dos ciclos anteriores”, pondera.

*Com informações da Dow Jones Newswires