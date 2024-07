Criptomoedas: bitcoin sobe e estende ganhos em ambiente amplo favorável ao risco

O bitcoin subia no fim da tarde, prolongando os ganhos para a segunda sessão seguida, beneficiando-se de recompras em um dia de apetite ao risco nos mercados amplos.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin era negociado a US$ 57.833,84, indicando alta de 2,8% nas últimas 24 horas. O ether tinha alta de 1,08%, a US$ 3.094,11, de acordo com cotações da Binance.

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reiterou, hoje, que a autoridade monetária quer ter mais confiança de que a inflação caminha sustentadamente em direção à meta de 2% nos Estados Unidos antes de decidir por cortes de juros. O comentário foi feito durante audiência na Câmara dos Representantes americana. Powell disse ainda que as pessoas têm fé que a inflação vai recuar para 2%.

As criptomoedas seguem vulneráveis a problemas relacionados ao seu próprio mercado. Desde o anúncio de que a corretora falida Mt. Gox começaria a devolver criptoativos a clientes, o sentimento no mercado é marcado pelo temor de uma iminente pressão vendedora.

*Com informações da Dow Jones Newswires