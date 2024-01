Brasil e Mundo Criptomoedas: bitcoin avança e atinge US$ 45 mil, com otimismo por aprovação de ETF

Bitcoin eethereum seguem seu rali no começo de 2024, avançando nos primeiros dias do ano com notícias sobre a provável aprovação dos fundos negociados em bolsa (ETF) de bitcoin à vista pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). Como resultado, a cotação da principal criptomoeda atingiu US$ 45 mil, chegando na máxima em nove meses, e analistas veem espaço para continuidade nos ganhos.

Por volta das 17h15 (de Brasília), o bitcoin subia 3,18%, a US$ 42.048,99 (R$ 221.527,19) e o ethereum avançava 1,25%, a US$ 2.376,62 (R$ 11.666,69), segundo a Coinbase.

A expectativa é de que a aprovação do ETF deverá trazer bilhões para o mercado de criptomoedas. A Reuters, citando fontes familiarizadas com o assunto, informou que a SEC pode notificar potenciais emissores já na terça ou quarta-feira de que eles serão autorizados a lançar os ETFs de bitcoin na semana seguinte.

Para o analista da Oanda Craig Erlam, é um início de ano decente para o bitcoin, com alta de mais de 6% nos primeiros dias. “A comunidade cripto provavelmente sentirá que há muito o que esperar neste ano, sem mencionar que deve haver muito menos controvérsia do que em 2023. Se os primeiros dois dias do ano servirem de referência, pode não demorar muito até que as pessoas estejam debatendo sobre recordes históricos e além”, avalia.

Alguns analistas estimam que a aprovação de ETFs poderia ajudar a trazer outros US$ 600 bilhões para fundos criptográficos nos próximos cinco anos. No entanto, os analistas também preveem que a aprovação será um momento de “venda de notícias” para o próprio bitcoin, após uma forte alta nos últimos 12 meses.

*Com informações Dow Jones Newswires.