Criptomoedas: bitcoin avança após comentários pró-cripto de Trump em convenção

O bitcoin operou em alta nesta segunda-feira, após discurso favorável ao mercado de criptomoedas do ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano, Donald Trump, no sábado.

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin subia 0,43%, a US$ 67.977,54, segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, subia 5,14%, a US$ 3.262,93.

Trump afirmou no fim de semana, na Bitcoin Conference, em Nashville, que será o presidente “pró-inovaçação e pró-bitcoin”, enquanto os democratas estariam “censurando novas ideias”.

O analista da Oanda Zain Vawda observa que a reunião do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos, marcada para ocorrer nesta semana, pode fornecer mais informações sobre o caminho do corte de taxas de juros. “Um tom dovish do presidente do Fed, Jerome Powell, pode impulsionar o bitcoin para novas máximas acima da marca de US$ 74.000”.

Para Vawda, os traders também devem se atentar aos fatores de risco geopolítico no Oriente Médio, que poderia beneficiar o bitcoin.