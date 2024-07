Economia Crescimento do PIB de 2024 sobe de 2,11% para 2,15%, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2024 subiu de 2,11% para 2,15%, a terceira alta seguida. Um mês atrás, estava em 2,09%. Considerando as 68 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 2,12% para 2,19%.

A estimativa intermediária para o PIB de 2025 caiu de 1,97% para 1,93%, contra 2% um mês antes. Levando em conta apenas as 65 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,89% para 1,92%.

Os economistas do mercado não alteraram as projeções de crescimento da economia em 2026 e 2027. Ambas permaneceram em 2%, como já estavam há 50 semanas e 52 semanas, respectivamente.

O Ministério da Fazenda espera que o PIB brasileiro cresça 2,5% em 2024, conforme o mais recente boletim macrofiscal, divulgado na última quinta-feira, dia 18. O ministro Fernando Haddad, que chefia a pasta, disse que há informações suficientes para sustentar uma mudança na estimativa, mas que pediu “parcimônia” nas revisões.