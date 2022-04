Economia Crédito ao consumidor avança US$ 41,9 bilhões em fevereiro nos EUA

O crédito ao consumidor nos Estados Unidos registrou crescimento de US$ 41,9 bilhões em fevereiro, segundo o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Em janeiro, o avanço no crédito foi revisado, de US$ 6,8 bilhões anteriormente informados para US$ 8,9 bilhões.