Economia Creatina lidera lista de itens mais vendidos de 2022 no Mercado Livre

O item mais comprado no Brasil pela plataforma Mercado Livre foi “a creatina” – suplemento de aminoácidos que promete aumentar a massa e a força muscular. Em segundo lugar, ficou “o refletor de LED”. O leite condensado, item de supermercado mais comprado no ano anterior, ocupa agora o terceiro lugar no ranking de 2022.

Durante 2022, a plataforma alcançou 88 milhões de usuários ativos na região da América Latina, sendo mais de 3,5 milhões de vendedores únicos e 36 vendas por segundo.

O relatório traz apenas as vendas em unidades, não relacionadas a preços ou faturamento. Além do top três, o levantamento apontou um incremento de vendas na categoria de autopeças, seguido por supermercados e equipamentos eletrônicos.

Além do aumento de televisores e itens para os jogos da Copa do Mundo, o mundial incentivou a compra dos álbuns e figurinhas.

No mês de outubro de 2022, o Mercado Livre apontou a compra destes dois itens entre os destaques no Brasil, na Argentina, no México, Peru e Uruguai.

A curiosidade é que os peruanos compraram o álbum do Mundial de 2022 e também o de 2018, último ano em que foram classificados para o Mundial.

Já a Argentina voltou a comprar muito o álbum em dezembro, como consequência de sua vitória.

Veja os produtos mais adquiridos no Mercado Livre pelos brasileiros em 2022:

Janeiro: Máscaras; Cerveja

Fevereiro: Máscaras; Óleo de Soja

Março: Máscaras; Leite Condensado

Abril: Cerveja; Creatina

Maio: Creatina; Refletor LED

Junho: Máscaras; Óleo de Soja

Julho: Creatina; Refletor LED

Agosto: Creatina; Refletor LED

Setembro: Creatina; Leite Condensado

Outubro: Leite Condensado; Creatina

Novembro: Creatina; Sabonete

Dezembro: Creatina; Refletor LED