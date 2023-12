CPPI recomenda exclusão de Lotex e loteria de quota fixa do Programa de Desestatização

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) decidiu recomendar a exclusão da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex) e do serviço público de loteria denominado apostas de quota fixa do Programa Nacional de Desestatização (PND). Sobre a loteria de apostas de quota fixa, o Conselho também sugere a revogação de sua qualificação no âmbito do PPI.

As recomendações constam de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 5, e serão submetidas ao presidente da República para deliberação.