Covid-19 derrubou transporte aéreo de passageiros pela metade em 2020, diz IBGE

O transporte aéreo no Brasil registrou queda de mais da metade de seu fluxo de passageiros e de quase 1/3 do de cargas no ano passado, primeiro ano da pandemia de covid-19. Com a queda no desempenho, 15 cidades que tiveram voos regulares em 2019 deixaram de tê-los em 2020. Apenas 46 municípios do País tiveram pelo menos um voo regular de passageiros por mês em 2020.

Os números fazem parte da pesquisa Redes e Fluxos Territoriais: Ligações Aéreas 2019-2020, divulgada nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o estudo, 44 milhões de brasileiros viajaram em voos regulares no ano passado, ante 93,87 milhões que haviam viajado em 2019. Foi uma queda de 53%. Três aeroportos tiveram grande impacto. Uberlândia viu uma redução de 64%, Curitiba, de 60%, e Campinas, de 33%.

No transporte de cargas, o País viu uma redução de 400 mil toneladas em 2019 para 282 mil toneladas no ano passado – queda de 29,6%.

Apesar de ter examinado os impactos provocados pela pandemia em 2020 – evento que mexeu de forma brusca com as estatísticas de diversos segmentos, sobretudo o de transporte aéreo -, o estudo do IBGE analisou a infraestrutura desse meio de transporte no Brasil considerando a última década.