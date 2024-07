Corte em setembro poderia estar em análise na reunião de setembro, afirma presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que o corte de juros poderia estar na análise da reunião da autoridade em setembro, caso a inflação continue a recuar em linha com as projeções. “Eu acho que um corte na taxa pode estar na mesa na reunião de setembro”, disse ele, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, para comentar a reunião de hoje do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), mencionando a expectativa de melhores dados de inflação e de emprego.

De acordo com ele, há um “senso disseminado” no Fomc de que os EUA estão chegando mais perto de começar a cortar os juros no país. Nesta quarta, o Fed manteve as taxas americanas inalteradas entre 5,25% e 5,50% ao ano pela oitava vez consecutiva.

“Se a inflação ajudar, corte estaria em análise em setembro”, disse Powell. “Olharemos o balanço de riscos”, acrescentou.

Por sua vez, se a inflação nos EUA se a inflação se mostrar mais arraigada, O Fed pode não cortar os juros em setembro. “Corte em setembro poderia ocorrer caso inflação caísse em linha com previsões. Mais dados bons nos dariam mais confiança na trajetória da inflação”, reforçou.