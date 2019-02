Copom mantém taxa Selic em 6,50% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 6, por unanimidade, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 6,50% ao ano.

A manutenção confirma a expectativa do mercado financeiro. Conforme levantamento do Projeções Broadcast, a expectativa de todas as 53 instituições do mercado financeiro consultadas era de manutenção do juro em 6,50%

A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 19 e 20 de março de 2019.