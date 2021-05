Cooperativas de crédito tiveram papel fundamental na crise, diz diretor do BC

O diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, afirmou nesta quinta-feira, 13, que as cooperativas de crédito tiveram um papel “fundamental” na crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o ano de 2020 foi desafiador.

“Apesar dos efeitos adversos, temos que enaltecer o papel das instituições”, disse Souza, para depois destacar o desempenho das cooperativas durante a crise. “As cooperativas tiveram um papel fundamental”, comentou, ao participar no período da manhã desta quinta-feira, por videoconferência, da abertura da reunião plenária do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito (Ceco), promovido pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil).