Controladores confirmam intenção de vender a concessionária Arteris

A Partícipes, acionista controladora da Arteris, confirmou que está fazendo um “exercício de sondagem de mercado” visando a possíveis interessados na compra da concessionária de rodovias. O grupo se pronunciou em resposta a ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que cita reportagem do Estadão sobre decisão do grupo espanhol Abertis e do fundo canadense Brookfield de contratar o banco Morgan Stanley para procurar um comprador.

A Arteris administra hoje mais de 3 mil quilômetros de rodovias em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Dentre as rodovias sob concessão, está a Regis Bittencourt. A Abertis tem 51% de participação na Partícipes, e a Brookfield, 49%.

A Partícipes diz ainda não ter tomado qualquer decisão que possa resultar numa potencial transação: “Desta forma, existe a possibilidade de não ser realizada qualquer transação envolvendo participação.” Segundo fontes, o Morgan Stanley já iniciou a sondagem com potenciais compradores, mas muitos declinaram porque o prazo de concessão da maioria das concessões da Arteris é considerado curto. Outro fator que tem pesado contra o negócio é a negociação em período eleitoral.