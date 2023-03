Contrato firmado com a Americanas foi 100% regular, diz Sergio Rial

O ex-CEO da Americanas Sergio Rial reagiu neste sábado, 18, à abertura de mais um

processo pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de ontem. O processo administrativo vai

analisar eventuais irregularidades a respeito do recebimento por Rial de remuneração paga pela varejista

no período entre o anúncio de sua escolha como CEO, em agosto de 2022, e sua efetiva posse no cargo, em

janeiro de 2023.

“Esclareço que estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos a todas as Autoridades com a mais absoluta tranquilidade, e afirmo categoricamente que o contrato em questão firmado com a Americanas foi 100% regular, assim como todo o trabalho que desenvolvi nos quatro meses de sua vigência que antecederam minha posse com CEO, em 2 de janeiro passado”, disse Rial em nota.

Ele afirmou, ainda, que eventuais informações a respeito do contrato devem ser verificadas com os responsáveis pelas relações com investidores na época da celebração do contrato de consultoria, que visava a transição de um CEO que conduziu as Americanas por 20 anos. Por sua vez, Miguel Gutiérrez prestou, ontem (17), depoimento por quatro horas na CVM, na região central do Rio, onde apresentou sua perspectiva sobre a sistemática de operações e os desdobramentos que levaram a varejista ao rombo contábil de R$ 20 bilhões, informado em janeiro.