Conta das criptomoedas superou US$ 1 bi em outubro, revela BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta segunda-feira, 4, que a conta das criptomoedas dentro do balanço do setor externo superou US$ 1 bilhão em outubro. Ele fez a constatação ao detalhar o déficit de conta corrente de outubro, de US$ 230 milhões.

Rocha salientou que, no acumulado do ano, o déficit em conta caiu quase pela metade até outubro, saindo de US$ 56,7 bilhões no ano passado para US$ 34 bilhões este ano. Com isso, em relação ao PIB, o saldo passou de 3% para 1,62% do Produto Interno Bruto. “É uma redução também significativa”, citou.

Essa proporção de outubro, salientou, é a menor desde fevereiro de 2018, quando estava em 1,53% do PIB.

“O Brasil tem fortalecido sua posição externa. Os valores (do déficit) estão baixos, decrescentes e permanecem financiados pelo IDP (investimento direto no País), mesmo que o IDP esteja menor”, considerou Rocha.

O técnico comentou que o saldo do IDP em outubro (US$ 3,306 bilhões) foi o menor para o mês desde 2020.

Segundo ele, no acumulado do ano, o saldo também é o mais baixo para o período em relação ao mesmo ano.

Rocha observou ainda que a redução no IDP em 12 meses é menor que a redução do déficit conta corrente no período.