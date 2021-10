Consumo cai 2,33% em agosto ante julho, diz Abras

14 out 2021 às 10:46 • Última atualização 14 out 2021 às 11:21

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) informou nesta quinta-feira, 14, que o Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros (INC) caiu 2,33% em agosto na comparação com julho deste ano. Em relação a agosto do ano passado, o índice recuou 1,78%.

A Abrasmercado (cesta de 35 produtos de largo consumo), por sua vez, viu o preço subir 1,07% em agosto e acumular alta de 6,41% no ano.

No mesmo período, o IPCA alimentos teve alta de 4,77%.

A Associação mantém projeção de 4,5% de crescimento do setor no ano.

“Em momentos de inflação e alta do dólar é importante consumidor fazer pesquisa”, diz o vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan.

Ele cita que dentre 32 marcas de arroz a diferença de preço pode ser de R$ 15,49, na marca mais barata, para R$ 29,90, na marca mais cara.

Da mesma forma, a marca líder do setor pode variar de marca líder R$ 17,59 a R$ 23,79 em 13 lojas diferentes.