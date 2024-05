Consulta pública para projeto rodoviário da Nova Raposo recebe quase 2 mil contribuições

A consulta pública do projeto da rodovia Nova Raposo, em São Paulo, contou ao todo com 1.888 contribuições. O processo foi realizado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) entre 15 de março e 16 de abril.

As colaborações foram colhidas nos 32 dias de consulta pública e nas duas audiências realizadas presencialmente. A primeira ocorreu na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista e a segunda, na capital, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A previsão do governo paulista é lançar o edital e realizar o leilão no início do próximo semestre. O projeto prevê R$ 9,07 bilhões em investimentos ao longo dos 115,3 quilômetros de extensão. O contrato é de 30 anos.

A concessão inclui quatro rodovias: SP 270, SP 280, SP 029 e SPA 053/280 e também o trecho municipal entre os municípios de Cotia e Embu das Artes, paralelo ao Rodoanel Oeste, beneficiando 14 cidades.

O projeto prevê a duplicação de 36,16 km, implantação de 36,65 km de faixas adicionais, 48,26 km de vias marginais; 24 novos dispositivos, adequação de 59 novas obras de artes especiais; 38 novas passarelas e 73 pontos de ônibus.

A concessão tem sido alvo de críticas de moradores das regiões afetadas pelas alterações previstas no projeto. Na semana passada, representantes de 77 entidades lançaram o manifesto “Nova Raposo, não!” em que pedem a reabertura das consultas públicas.

As críticas incluem o impacto ambiental, com derrubada de árvores em bairros arborizados, assim como a instalação de pedágio dentro da área urbana. Moradores também questionaram a falta de transparência no processo de consulta pública.