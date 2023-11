Economia Construtoras do Reino Unido são favorecidas com manutenção da taxa de juros em 5,25%

Construtoras do Reino Unido e ações relacionadas ao mercado de construção civil estão em alta, após o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manter a taxa de juros inalterada, em 5,25%, o que aumenta a esperança de que os custos de hipotecas, hoje em alta, possam diminuir.

A Persimmon é a maior ganhadora entre as construtoras, com as ações subindo 4%, enquanto as concorrentes listadas no FTSE 100 e FTSE 250 também registram ganhos sólidos.

Apesar de analistas terem apontado que poderia ocorrer aumento nas taxas de juros, muitos acreditam que o custo de empréstimo atingiu o seu pico, à medida que as recentes altas começam a impactar a inflação.

“Uma segunda pausa consecutiva é um bom indicativo de que a taxa de base atingiu seu pico, o que será tranquilizador para aqueles que estão planejando pegar uma hipoteca em breve”, afirmou Matt Smith, porta-voz da incorporadora Rightmove.

Fonte: Dow Jones Newswires