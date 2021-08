Economia Conselho Unidas aprova 21ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,1 bilhão

O Conselho de Administração da Unidas aprovou a realização da 21ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,1 bilhão. As debêntures serão em série única, da espécie quirografária, com adicional e prazo de 10 anos. Há possibilidade de a quantidade de 1,1 milhão de debêntures serem elevadas em 20%.

Os papéis terão atualização monetária pelo IPCA e a remuneração será o maior valor entre a taxa do Tesouro IPCA+ 2030 mais 1,75% ao ano ou 5,70% ao ano.

Os recursos captados, de acordo com a empresa, serão destinados a reforço de caixa.