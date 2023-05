Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial define 7 missões para política industrial

O Comitê Executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) definiu nesta segunda-feira, 22, um conjunto de sete desafios a serem enfrentados pela política industrial para gerar desenvolvimento ao País. O grupo, vinculado à Presidência da República e responsável por debater e elaborar a nova política industrial para o Brasil, se reuniu hoje pela primeira vez, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Segundo a secretária executiva do CNDI, Verena Hitner, as “sete missões foram pensadas a partir dos grandes problemas sociais e de desenvolvimento do País, estabelecidos no programa de governo do presidente Lula”.

Cada missão terá um grupo de trabalho para discutir e aprofundar os temas elencados. São eles: cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para erradicar a fome; complexo da saúde resiliente para a prevenção e o tratamento de doenças; infraestrutura sustentável para a integração produtiva; transformação digital da indústria; descarbonização da Indústria, viabilização da transição energética e bioeconomia; tecnologias críticas para a soberania e a defesa nacionais; e moradia e mobilidade sustentáveis para o bem-estar nas grandes cidades.

“A discussão com o setor produtivo, organizada a partir de missões sociais, permitirá o desenho de uma política pública moderna e de Estado, que sirva para nortear as ações do conjunto do País, gerando sinergias positivas”, afirmou a secretária executiva do CNDI, segundo nota divulgada pelo MDIC.

Na reunião de hoje também foi aprovado um cronograma de trabalho para o conselho e a primeira reunião de alto nível com todos os componentes será em junho.