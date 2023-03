Conselho Europeu e Parlamento da UE chegam a acordo sobre metas de energia sustentável

O Conselho Europeu e o Parlamento da União Europeia (UE) chegaram nesta quinta-feira, 30, a um acordo provisório de que as energias renováveis devem ser responsáveis por 42,5% do consumo total de energia até 2030. O acordo, que ainda precisa ser formalmente endossado por ambas as instituições, inclui também a permissão para a UE de atingir 45% do consumo total de energia no mesmo período – acima da meta atual de 32% e da proposta original da Comissão Europeia de 40%, em 2021.

O objetivo geral da legislação é reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa em pelo menos 55% até o final da década.

A nova diretiva de energia renovável acordada (RED III) inclui vários objetivos específicos do setor. Para a indústria de transporte, os Estados-membros podem escolher entre uma meta obrigatória para reduzir a intensidade dos gases de efeito estufa em 14,5% ou aumentar a participação de energia renovável no consumo final para 29% – ambos até 2030.

O acordo estabelece ainda uma “submeta” obrigatória para biocombustíveis avançados, de 5,5% na participação de energia renovável para o setor de transporte até 2030, dos quais 1% deve ser combustível renovável de origem não biológica (RFNBOs).

As partes também concordaram em aumentar o uso de energia renovável na indústria em 1,6% ao ano e em edifícios para 49% até 2030. Fonte: Dow Jones Newswires.