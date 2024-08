Brasil e Mundo Conselho do PPI prorroga por 24 meses prazo para relicitação do Aeroporto do Galeão

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) aprovou a prorrogação do prazo do processo de relicitação do Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro. O novo prazo é de 24 meses contados a partir 12 de agosto deste ano.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).