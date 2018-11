Conselhão realiza nesta quarta-feira última reunião no governo de Temer

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado de Conselhão, se reunirá nesta quarta-feira, 28, no Palácio do Planalto, para discutir propostas elaboradas por representantes da sociedade civil com sugestões para a área econômica. Esta é a 48ª reunião do grupo e o último encontro na gestão de Michel Temer.

Como o Conselhão fica sob a tutela da Casa Civil, o futuro ministro da pasta no governo de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, foi convidado e confirmou presença no encontro. A nova gestão, inclusive, já deu mostras de que quer reformular totalmente o conselho.

Os integrantes apresentarão os resultados do trabalho do colegiado ao presidente. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, falará sobre as ações realizadas pelo conselho.

Os integrantes do grupo devem apresentar sugestões também para as reformas política e tributária. As propostas para a reforma política passam por redução do número dos parlamentares no Legislativo, em todas as esferas, revisão da proporcionalidade de representação dos Estados no Congresso e eleições casadas com quatro anos de mandato para todos os cargos – presidente, governador, prefeito, vereadores, deputados estadual, federal e distrital e senador – com possibilidade de apenas uma reeleição. Outra sugestão é de adoção de sistema distrital misto com lista fechada.