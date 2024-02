Conheça 10 livros que podem te ajudar a turbinar sua carreira

Quem deseja aprimorar habilidades comportamentais e profissionais para alavancar a carreira tem nos livros oportunidades de estudar com os maiores especialistas sobre empreendedorismo, criatividade, finanças, networking e outros assuntos.

Separe um espaço na estante – ou no Kindle – e anote todas as indicações que podem te ajudar a despertar novas ideias. Todas as sugestões estão disponíveis para compra e podem ser adquiridas pela Amazon.

A psicologia positiva de Napoleon Hill

O leitor é convidado a descobrir os 10 passos transformadores para alcançar saúde, riqueza e sucesso, listados pelo pai do desenvolvimento pessoal, Napoleon Hill. Ao destacar a importância da atitude mental positiva (AMP), o autor oferece conselhos práticos, como definir metas e usar o poder da oração, para eliminar pensamentos negativos. Com uma abordagem inspiradora, motiva os leitores a internalizar o controle da mente, transformar desafios em oportunidades e maximizar seus talentos únicos, proporcionando uma jornada rumo a objetivos mais elevados.

A psicologia positiva de Napoleon Hill – Foto: Reprodução

Pensamento criativo

Michael Michalko, especialista em criatividade e oficial do exército norte-americano, revela neste livro os segredos da inovação. Ele explora por que algumas pessoas são mais criativas do que outras, e oferece métodos práticos para mudar o pensamento e estimular a originalidade. O autor destaca a importância de combinar elementos aparentemente desconexos, desafiando padrões lineares, além de guiar os leitores por meio de testes mentais, exemplos envolventes e técnicas para liberar a imaginação no trabalho, nos negócios e na vida pessoal.

Para Você, Criativo

Todo mundo já se deparou com ideias fervilhando na mente como um trem desgovernado. Sem uma direção, muitas delas morrem. Neste livro, Thais Boulanger revela estratégias para tornar esse trabalho mais confortável, multiplicando a chance de satisfação nos projetos. Mas, como nem sempre ideias são boas e existem as armadilhas no caminho, a autora apresenta verdades sobre a fábrica de criações que cada um possui e mostra como evitar a dispersão das ideias ao longo dos anos.

Liderando o Futuro: visão, estratégia e habilidades

O maior desafio para qualquer profissional ou organização hoje é manter a relevância no mercado, de forma a conseguir, ao mesmo tempo, atuar no presente e estar bem-posicionado para o futuro. Para enfrentar as mudanças e as incertezas, é necessário utilizar uma nova abordagem que nos permita enxergar caminhos, saber escolher os melhores e desenvolver estratégias para estruturá-los. Esse o objetivo deste livro, escrito por Martha Gabriel: ajudar o leitor a desenvolver e articular visão, estratégias e habilidades não apenas para enfrentar, mas também, e principalmente, liderar o futuro.

Tostão Furado: do zero à liberdade financeira

A especialista em educação financeira, Mari Ferreira, compartilha lições sobre dinheiro, autoconhecimento e psicologia comportamental para ajudar todos que desejam conquistar independência financeira. Ao combinar a própria experiência de 13 anos em um grande banco com estudos aprofundados, a autora oferece exercícios práticos e insights de psicologia econômica para ajudar os leitores a dominarem seu dinheiro, planejar os objetivos e alcançar a tão sonhada organização monetária.

A Revolução do Pouquinho

Best-seller de Eduardo Zugaib, este livro nasceu para ajudar o leitor a empreender e desvendar como pequenas atitudes também provocam grandes transformações. O autor apresenta 25 atitudes organizadas em cinco trilhas de desenvolvimento; são histórias, provocações, incômodos e ferramentas para ajudar cada um a aplicar a força das pequenas atitudes nos próprios projetos, seja pessoal, no trabalho ou nas relações.

Cientista Industrial

Toda indústria tem problemas que precisam ser evitados e resolvidos. A grande questão que este livro aborda é quem e como irá resolvê-los. O Cientista Industrial é parte de uma tropa de elite respeitada dentro da indústria que usa o próprio conhecimento para resolver problemas de forma efetiva. Neste livro, o autor Cesar Eduardo da Silva apresenta cases reais de profissionais que alcançaram sucesso em seus projetos de diversas áreas.

A Arte da Guerra

Este livro de Sun Tzu é o mais importante tratado sobre a estratégia já produzido. Escrito há mais de 2.500 anos, o texto ultrapassa o contexto militar e apresenta lições fundamentais para o crescimento interior e profissional. O autor apresenta ensinamentos não apenas para vencer no campo de batalha como também para desenvolver uma gestão eficaz e alcançar a liderança.

Jamais coma sozinho

Este é o clássico de negócios mais vendido sobre o poder dos relacionamentos. Nesta edição atualizada, com conselhos detalhados sobre como criar conexões também no mundo digital, o grande networker Keith Ferrazzi detalha passos específicos para estabelecer vínculos com milhares de colegas, amigos e associados.

Vale a pena ser gentil?

A prosperidade de um negócio ou de uma carreira está diretamente relacionada à cordialidade e à empatia. Quem coloca isto à prova é o Ph.D. em Direito do Trabalho e especialista em Ciências Humanas, Domingos Sávio Zainaghi. Ele reúne percepções, experiências e conhecimentos sociais para motivar a mudança por ambientes corporativos mais saudáveis e bem-sucedidos, e dá dicas práticas para exercitar no dia a dia da vida pessoal e profissional.