Confira 7 dicas para fazer confraternização virtual

Após a crise sanitária de 2020, muitas empresas tiveram que se adaptar e a maioria adotou o home office como alternativa para continuar suas atividades. Por isso, a criatividade na hora de organizar uma confraternização de final de ano se tornou necessária. Isabelle Araujo, diretora de Operações da TotalPass, empresa de benefício corporativo que visa qualidade de vida, separou várias dicas para que esse seja um momento divertido, de integração e reconhecimento.

Caso você tenha contratado colaboradores de outros estados durante o período de home office, é interessante providenciar a viagem para que eles também possam fazer parte. Às vezes, fazer uma reunião presencial pode ser muito importante, já que muitos funcionários foram contratados neste período pandêmico ingressando no modelo de trabalho remoto, não tendo a oportunidade de conhecer seus colegas pessoalmente.

É importante lembrar que, independentemente do fechamento de vendas e produtividade que a sua empresa alcançou no ano que passou, uma coisa é certa: ela enfrentou desafios e obteve resultados – e tudo isso só foi possível porque os colaboradores fizeram parte disso. Por isso, é muito importante fazer o encerramento do ciclo, agradecer o empenho de todos e criar metas para o próximo ano.

O QUE FAZER

Existem inúmeras iniciativas que você pode adaptar para organizar a confraternização da sua empresa. Criamos um guia para ajudar você na hora de criá-las!

Vídeos especiais

Você pode pegar vídeos e fotos dos colaboradores, tanto pessoais quanto de momentos que aconteceram na empresa, pedaços de videochamadas, fotos dos kits de Natal enviados e de outras datas que foram celebradas durante o ano. Além disso, você pode fazer uma retrospectiva de como foi o ano e de momentos marcantes. Monte uma apresentação bem criativa e apresente na confraternização de final de ano, principalmente se ela for on-line.

Kit exclusivo

Aproveite o clima natalino de ganhar presentes e monte um kit exclusivo para os seus colaboradores. No kit, você pode colocar guloseimas típicas da época, enfeites de mesa, espumante, entre outros. Uma ideia é enviar o kit e pedir que ninguém abra assim que a caixa chegar. Faça uma videochamada entre todos os integrantes da equipe, como confraternização de final de ano, e peça que todos abram juntos. Isso aumentará a sensação de pertencimento ao grupo da empresa.

Presente virtual

Além dos presentes físicos, você também pode presentear os colaboradores com bonificações virtuais. Aposte em vale-presentes de lojas ou restaurantes, depósitos na conta, pacotes de viagem, dias a mais de folga, crédito para delivery e entregue isso com um lindo cartão eletrônico ou e-mail bem ilustrado.

Competições saudáveis

Você pode criar competições saudáveis entre os competidores virtualmente. Por exemplo, faça a brincadeira “Gugu na minha casa”, que se popularizou muito na pandemia: alguém fala um objeto e os colaboradores precisam encontrá-lo em suas casas; quem mostrá-lo primeiro no vídeo, ganha um ponto. Beneficie o jogador depois com um presente ou bonificação.

Amigo secreto virtual

O amigo secreto é uma tradição nas festas de final de ano entre familiares e amigos e sua empresa não precisa ficar de fora! Há sites especializados em fazer o sorteio on-line dos amigos secretos e você pode engajar os colaboradores para que todos participem. Quanto aos presentes, uma das possibilidades é que os colaboradores façam apresentações (em vídeos ou slides) descrevendo o amigo, enquanto toda a empresa tenta adivinhar quem é.

Campanha de doações

O clima das festas de final de ano é de muita união e solidariedade. Por isso, engajar a equipe para que sejam feitas doações para ONGs de caridade pode aumentar a percepção de responsabilidade e cooperação com causas maiores entre os colaboradores, além de auxiliar na sensação de pertencimento a uma empresa preocupada com a sociedade.

Happy hour

Marque um dia e horário em que todos possam participar e garanta que seja opcional. Envie para a casa dos colaboradores itens de happy hour para que todos possam celebrar juntos mais um final de ano e brindar as expectativas do próximo. Se possível, tente encaixar todas as brincadeiras neste momento em que todos estarão reunidos, mas não se estenda muito para que não seja muito longo.