Economia Confiança do consumidor na zona do euro cai a -23,6 em junho, mostra preliminar

O índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu de -21,2 em maio para -23,6 em junho, de acordo com pesquisa preliminar divulgada nesta quarta-feira, 22, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a -20,5 neste mês.

A estimativa de maio foi ligeiramente revisada, de -21,1 originalmente.