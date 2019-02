Confiança de empresários sobe em dezembro para maior nível desde 2014, diz Abras

Empresários do setor de supermercados estão mais confiantes com as perspectivas para os negócios, segundo indicador da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e da GfK. Numa escala de 0 a 100, o Índice de Confiança chegou a 61,5, superando o patamar dos últimos doze meses, período ao longo do qual o indicador oscilou entre 47 e 57 pontos. É o maior nível desde o início das medições, em 2014.

Segundo o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, essa melhora de confiança já começa a refletir nos planos de investimento das redes varejistas.

Ele considera que os empresários estão “tirando da gaveta” os projetos de expansão que ficaram parados na crise. A entidade, no entanto, não tem um levantamento sobre abertura de novas lojas no ano.

Sanzovo aponta ainda que a manutenção da confiança dos empresários vai depender da evolução no Congresso dos projetos de reforma, em especial a da Previdência.

Para o executivo, no entanto, o governo do presidente Jair Bolsonaro já deu uma demonstração de força junto ao Congresso na eleição do presidente do Senado.