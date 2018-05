Confederação Nacional de Lojistas estima perda de R$ 27 bi durante greve

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgou nesta quarta-feira, 30, em nota enviada à imprensa, que deixou de faturar aproximadamente R$ 27 bilhões na semana do dia 21 a 28 de maio, período afetado pela greve dos caminhoneiros. A CNDL ainda estima que a projeção para o PIB esperado de 2018 pode diminuir para crescimento em torno de 2%, por causa da greve.

A instituição citou que o varejo gera 63% do PIB, com faturamento de R$ 715 bilhões por ano, e criticou o movimento, pedindo o fim da greve: “Precisamos voltar a trabalhar. Mas como tirar o sustento de prateleiras vazias, sem receber mercadorias, e com os consumidores sem condições de se deslocarem aos estabelecimentos por falta de combustível?”

Na nota, a CNDL menciona que o esforço para reversão do quadro atual deve vir de todos: governo federal, Poder Legislativo, Estados, municípios e cadeia produtiva. A confederação representa 450 mil empresas.