Comunicação do Banco Central tem apresentado ruídos, dizem gestores - O Liberal

O Banco Central tem falhado na sua comunicação atual, apontam os principais gestores de fundos multimercados do País. Segundo André Raduan, sócio-fundador e gestor da Genoa Capital, em um momento que o BC decidiu não dar mais guidance, a autoridade monetária acaba tendo que dar mais explicações ao mercado, trazendo muito ruído à comunicação.

“Tem diretores que olham mais fatores externos, enquanto outros olham dados internos. Isso tem atrapalhado a comunicação do Banco Central”, afirmou Raduan, durante palestra na Expert XP 2024, em São Paulo.

O especialista disse ainda que o atual cenário de volatilidade também não tem ajudado o Banco Central em sua comunicação.

Felipe Guerra, CIO da Legacy, comparou atuação dos diretores do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) com os do Banco Central do Brasil, explicando que lá fora, os discursos saem por escrito e que os diretores seguem fielmente o que está no documento. “Aqui no Brasil o mesmo diretor acaba falando três vezes no mesmo dia em eventos diferentes. Há uma comunicação excessiva”, disse.