Como utilizar a linguagem corporal a seu favor no ambiente de trabalho

Postura ereta, contato visual firme e um aperto de mão confiante transmitem segurança, interesse e profissionalismo - Foto: Freepik

Atualmente, com a prevalência da comunicação digital por meio de e-mails e mensagens instantâneas, pode parecer que a linguagem corporal no ambiente de trabalho ficou no passado. No entanto, a forma como nos portamos, nossos gestos e expressões continuam sendo fundamentais na comunicação face a face. Mesmo para a Geração Z, que cresceu imersa em tecnologia e mídias sociais, compreender e aplicar a linguagem corporal é especialmente desafiador, mas igualmente importante.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mas, afinal, o que é linguagem corporal? Segundo Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S e Consultoria e doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp, trata-se de uma comunicação não verbal realizada por meio de gestos corporais, expressões faciais, posturas e até o uso do espaço pessoal. “Esses sinais não verbais complementam a comunicação verbal, podendo reforçar, contradizer ou até substituir as palavras faladas”, explicou.

Em entrevista ao LIBERAL, o especialista afirmou que a linguagem corporal é crucial no mercado de trabalho moderno. “Ela complementa a comunicação verbal, transmitindo confiança, empatia e credibilidade. Gestos, postura e expressões faciais podem reforçar ou contradizer o que é dito, influenciando a percepção de colegas e superiores”. Nas entrevistas de emprego, a linguagem corporal desempenha um papel fundamental. Gestos, postura e expressões faciais são avaliados, muitas vezes de forma inconsciente, pelo entrevistador.

Uma postura ereta, contato visual firme e um aperto de mão confiante transmitem segurança, interesse e profissionalismo. Em contraste, movimentos nervosos ou postura fechada podem sugerir insegurança ou desinteresse. “Uma linguagem corporal assertiva pode estabelecer uma base sólida para o sucesso na entrevista, mostrando ao entrevistador que o candidato é confiante, engajado e adequado para a posição”, afirma Virgilio.

No dia a dia, ela melhora a comunicação entre colegas de trabalho. Uma postura aberta indica receptividade e disposição para colaborar.

Contato visual demonstra atenção e respeito, enquanto um sorriso cria um ambiente amigável e acolhedor. Gestos de acordo, como acenar a cabeça, mostram escuta ativa e concordância, incentivando diálogos construtivos.

“Respeitar o espaço pessoal é essencial para evitar desconforto e promover uma comunicação mais eficaz”, ressalta Virgilio.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Presença e liderança. Uma postura ereta com os ombros para trás demonstra confiança, enquanto o contato visual direto indica sinceridade e firmeza. Um aperto de mão firme transmite autoridade. Gestos controlados e deliberados, como usar as mãos para enfatizar pontos importantes, mostram segurança.

Evitar cruzar os braços e manter uma postura aberta sugere acessibilidade e confiança. “Esses sinais ajudam a estabelecer presença e liderança de maneira eficaz, mas também é importante manter a naturalidade e estar em consonância com nossos sentimentos e emoções genuínas”, destaca Virgilio.

Mediação de conflitos. A linguagem corporal também é útil para mediar e resolver conflitos no local de trabalho. Manter uma postura aberta e relaxada cria um ambiente de diálogo e confiança.

Já o contato visual direto demonstra atenção e respeito pelas perspectivas de todos os envolvidos. E gestos que demonstram calma, como acenar com a cabeça, mostram empatia e compreensão.

Aproximar-se de maneira não invasiva ajuda a diminuir tensões, e manter uma expressão facial neutra e amigável facilita a resolução pacífica dos conflitos. “Promover um ambiente de trabalho mais harmonioso depende dessa comunicação eficaz”, conclui Virgilio.