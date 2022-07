Como lidar com a alta de preços de itens básicos?

De acordo com monitoramento da Abras, itens de uma cesta com 35 produtos tiveram, em média, aumento nos preços de 27% no acumulado de abril do ano passado até o começo de junho

A alta nos preços tem esvaziado o carrinho de compras - Foto: Adobe Stock

Itens básicos que compõem a alimentação, limpeza e a higiene pessoal do brasileiro têm sofrido a alta nos preços. De acordo com monitoramento da Abras (Associação Brasileira dos Supermercados), itens de uma cesta com 35 produtos, como arroz, óleo de soja, carnes e ovo tiveram, em média, aumento nos preços de 27% no acumulado de abril do ano passado até o começo de junho.

A dona de casa, Ivone Pamisso, 62 anos, que mora em Santa Bárbara d’Oeste, mudou a rotina de compra da família. Há sete meses, Ivone percebeu que os preços dos itens considerados essenciais sofreram uma guinada e optou por escolher sempre o que estiver em oferta ou com o valor mais acessível.

“É a primeira vez que fazemos isso. Meu marido é aposentado e falei para ele que precisávamos economizar no que dava para substituir. Eu penso que se tem um produto que pode ser substituído, que não faz diferença, é melhor trocar para economizar”, comentou a dona de casa.

Se antes Ivone tinha preferências na marca do leite, agora escolhe a empresa que oferta o menor valor. “A carne, então, está um ‘assalto’. Como meu marido e meu filho não gostam de frango, eu optei por carne de porco ou outras carnes, como acém, que é mais barato”, relatou.

DICAS. De acordo com o economista e professor da área na Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, Marcos de Carvalho Dias, a melhor forma de reduzir os gastos na hora da compra, é seguir o exemplo de Ivone e optar pelas marcas mais baratas e deixar de lado as tradicionais, que geralmente são mais caras. Outra dica do economista é comprar em grande quantidade, principalmente os produtos de higiene e limpeza, que são vendidos a preços mais baratos.

Além dessas duas dicas, Marcos salienta que a conhecida compra do mês é importante neste momento de instabilidade dos preços. “A pessoa pode evitar de pagar mais caro nas semanas seguintes pelos mesmos produtos, e permite, também, reduzir os gastos com o combustível nas idas aos supermercados”, aconselhou o economista.

Ivone tem feito isso. Ela optou por realizar as compras em uma rede de supermercados conhecida por vender no atacado e com preços mais baixos. “É nas pequenas coisas que a gente economiza, né? Já sentimos diferença na renda da família”, comentou.

A dona de casa também optou por fazer pães e bolos ao invés de comprar todos os dias em padarias e mercados. “A gente tem que dar uma maneirada, se não a coisa desanda, assim não temos dívidas”, finalizou.

“É preciso mudar os hábitos na situação atual. Ponderar entre as necessidades e os recursos disponíveis, ou seja, comprar somente o necessário, nesse momento, e deixar os produtos menos necessários para um período mais viável. Evitar o endividamento, que corrói ainda mais o orçamento, também é de extrema importância”, concluiu o economista.