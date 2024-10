Como fugir de golpes e comprar pacotes de viagem de forma segura na internet

Comprar a tão sonhada viagem sem cair em armadilhas exige atenção - Foto: Adobe Stock

Com a chegada do final de ano, muitas famílias já começam a planejar as viagens de férias. No entanto, comprar a tão sonhada viagem sem cair em armadilhas exige atenção a alguns detalhes e a adoção de práticas de segurança digital, essenciais para evitar transtornos.

Marco Lisboa, CEO e fundador da 3, 2, 1, GO!, rede de franquias especializada em experiências de viagem para a Disney e outros destinos, separou seis dicas para garantir que sua compra seja feita de maneira segura.

A primeira dica é verificar a credibilidade da empresa. É fundamental certificar-se de que a agência de viagens possui reconhecimento no mercado e boa reputação.

Uma forma de fazer isso, explica Lisboa, é checar se a empresa está registrada em órgãos como a Cadastur, do Ministério do Turismo. Além disso, conferir as avaliações de outros clientes em sites de reclamação pode fornecer um bom panorama sobre o histórico da empresa.

Se a compra for realizada online, é fundamental observar se o site é seguro, verificando se começa com “https://” e se há o ícone de cadeado ao lado do endereço.

Desconfie de ofertas baratas demais – Outro ponto que merece atenção é o preço dos pacotes. Segundo o especialista, ofertas com valores muito abaixo do mercado podem ser um indicativo de golpe.

Golpistas costumam atrair consumidores com promoções que parecem vantajosas demais para ser verdade. Especialmente em redes sociais e aplicativos de mensagens, é importante ficar de olho em promoções relâmpago e nas condições de pagamento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Se alguém estiver oferecendo viagem ou pacote para daqui a mais de um ano, verifique a idoneidade da empresa antes de fechar a compra. A malha aérea só começa a oferecer passagens para os próximos 365 dias, então, ao comprar uma viagem para acontecer daqui a dois anos, você está confiando que a empresa vai cumprir o que foi oferecido, mas a passagem só será emitida próximo à data”, alerta.

A forma de pagamento também pode ser um fator de segurança. Lisboa recomenda evitar transferências diretas, como PIX ou depósitos bancários, que são mais difíceis de rastrear em caso de fraude.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A preferência deve ser pelo uso de cartões de crédito ou plataformas reconhecidas, que oferecem mais proteção contra golpes e possibilitam o reembolso em casos de imprevistos. Sempre que possível, é indicado parcelar a compra ou adquirir seguros de viagem, que podem facilitar ressarcimentos.

Pesquise a empresa e o vendedor – Outra medida essencial é pesquisar sobre o vendedor ou a empresa. É importante verificar se o site ou a nota fiscal apresenta CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) e endereço físico, informações que podem ser conferidas em sites oficiais, como o da Receita Federal.

Lisboa também alerta para o cuidado com links suspeitos. “Evite clicar em links enviados por e-mail ou mensagem de texto, a menos que tenha certeza de que são autênticos. Verifique se suas passagens foram compradas diretamente no site oficial da companhia ou da empresa contratada”, aconselha.

Toda confirmação da viagem deve chegar por e-mail, com código de reserva e detalhes como o nome do hotel, informações que podem ser verificadas diretamente nos sites oficiais das empresas.

Converse com quem já viajou – O CEO da 3, 2, 1, GO! sugere ainda falar com quem já viajou. Buscar comentários e fotos de outros clientes na página da empresa ou do vendedor e entrar em contato com esses viajantes pode ser uma maneira eficaz de confirmar a credibilidade da empresa. “Ninguém melhor do que quem já fez a viagem para contar se tudo correu como planejado”.