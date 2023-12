Como equilibrar habilidades técnicas e comportamentais para alcançar sucesso profissional?

Entrar e se manter no mercado de trabalho é um desafio constante que exige não apenas a frequente atualização em termos de conhecimentos técnicos, mas também a capacidade de desenvolver habilidades interpessoais e emocionais. Nesse contexto, as hard e soft skills são elementos-chave para o sucesso no mundo corporativo, além de representarem pilares fundamentais na construção de profissionais completos e altamente valorizados.

De acordo com Ellen Murray, especialista em RH da Refuturiza, ecossistema pioneiro a unir empregabilidade e educação, é necessário ter um equilíbrio entre habilidades técnicas, as hard skills, e comportamentais, as soft skills. “Seja para iniciar uma carreira, fazer uma transição ou permanecer na posição de um profissional desejado pela empresa, é preciso traçar rotas para chegar onde você deseja. Isso envolve desenvolver habilidades de modo contínuo, unindo o know-how ao famoso cafezinho”, assegura.

DIFERENÇAS. Chamadas hard skills, as habilidades técnicas são adquiridas por meio de educação formal, treinamentos especializados ou experiência prática. Essas habilidades são facilmente quantificáveis e verificáveis, geralmente representadas por certificados, diplomas ou habilidades técnicas em um campo específico, como fluência em idiomas, conhecimentos de informática, habilidades de programação, uma determinada graduação.

“Muitas vezes o profissional acredita que quanto mais habilidades técnicas tiver, mais ele irá se destacar, porém isso pode ser um ponto negativo, porque acaba tirando o foco. E talvez essas hard skills não sejam assertivas, pontuais ou bem utilizadas no seu contexto. Então é preciso ser o mais racional possível ao traçar uma estratégia profissional”, orienta Ellen.

Já as soft skills são as habilidades comportamentais e sociais necessárias para interagir de forma eficaz com colegas, clientes e o ambiente de trabalho. Essas habilidades incluem empatia, comunicação eficaz, resolução de conflitos, trabalho em equipe e liderança. Ao contrário das hard skills, as soft skills não são facilmente medidas e estão frequentemente relacionadas com a personalidade e a experiência de cada indivíduo.

“É preciso identificar primeiro os pontos que estão na base da personalidade e usar essas características de forma positiva”, ensina Ellen, ressaltando que as soft skills podem ser aprimoradas por meio de prática, feedback, mentorias e até mesmo atividades de autoconhecimento, estímulos ao fortalecimento da inteligência emocional, da empatia, da comunicação assertiva e outras habilidades interpessoais.

Enquanto as hard skills são cruciais para atender às exigências técnicas de um cargo, as soft skills são cada vez mais reconhecidas como essenciais para liderança eficaz, colaboração produtiva em equipes, adaptação a mudanças e resolução de conflitos.

Encontrar um equilíbrio entre esses conjuntos de habilidades pode render grande destaque no mercado de trabalho. A combinação dos conhecimentos técnicos e especializados com a habilidade no relacionamento interpessoal e na adaptabilidade é o diferencial que permite aos profissionais serem considerados multifuncionais e altamente valorizados. “O profissional tem que ser o mais resiliente possível”, atesta a orientadora de carreira.

Como identificar as próprias habilidades

Descobrir e identificar as próprias hard skills e soft skills é um processo contínuo e reflexivo, mas há alguns testes disponíveis no mercado que são capazes de auxiliar nesta dinâmica.

Para identificar as soft skills, é fundamental refletir sobre como você interage com os outros, como lida com desafios, como se comunica e resolve problemas em ambientes diversos. Observar os feedbacks recebidos, áreas em que você se destaca e situações em que teve sucesso colaborativo pode ajudar a identificar suas competências sociais e comportamentais.

No caso das hard skills, verifique sua formação acadêmica, certificações obtidas, experiências profissionais anteriores e habilidades técnicas específicas. Além disso, considere os elogios recebidos, tarefas em que se sente mais confortável e projetos em que teve maior sucesso para reconhecer suas habilidades técnicas.

A valorização dessas habilidades, o desenvolvimento constante e a capacidade de integrar o ambiente de trabalho são elementos-chave para profissionais que buscam se destacar e se adaptar às demandas do mundo corporativo atual.