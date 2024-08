Como economizar no supermercado

Planejamento evita gastos desnecessários no supermercado - Foto: Adobe Stock

Com a disparidade crescente entre a renda média do brasileiro e o valor considerado ideal para uma vida digna, economizar nas compras de supermercado tornou-se uma necessidade urgente para muitas famílias.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a renda média do brasileiro em 2023 foi de R$ 2.846, um valor bem abaixo dos R$ 6.723,41 recomendados pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) para garantir o bem-estar básico. Em meio a essa realidade, com 76,6% das famílias brasileiras endividadas, adotar estratégias eficazes de economia pode fazer toda a diferença.

Evitar compras por impulso é um dos primeiros passos para economizar. O mentor de empresários André Minucci destaca a importância de treinar a inteligência emocional para lidar com o estresse e a ansiedade, que muitas vezes levam a decisões financeiras precipitadas. Manter o foco no que é realmente necessário e seguir o orçamento planejado são atitudes fundamentais.

Antes de ir ao supermercado, é fundamental fazer uma lista detalhada de compras. Planeje as refeições da semana e compre apenas o que é necessário. Minucci recomenda que o consumidor verifique os itens já disponíveis em casa para evitar duplicidade nas compras e desperdícios. Esse planejamento evita gastos desnecessários e ajuda a manter o controle financeiro.

Outra dica do especialista é aproveitar os aplicativos que comparam preços entre diferentes supermercados. De acordo com ele, essas ferramentas são boas aliadas na busca por economia, mostrando onde os produtos estão mais baratos. Além disso, o consumidor deve estar atento às ofertas e promoções, mas comprar apenas o que realmente está na sua lista.

Sempre que possível, o consumidor deve fazer suas compras sem a companhia das crianças. Elas podem influenciar suas decisões, levando à compra de produtos desnecessários. Minucci sugere também que as compras sejam feitas após as refeições, para evitar a tentação de adquirir alimentos por impulso devido à fome.

“Seguir a lista de compras à risca é essencial para evitar gastos desnecessários. Evite passar por corredores que não contenham produtos da sua lista e mantenha o foco nas suas reais necessidades, evitando promoções tentadoras que não estavam previstas no seu planejamento”, afirma.

Faça compra menores – Comprar em menores quantidades e com mais frequência pode ajudar a evitar desperdícios, especialmente de produtos perecíveis. Segundo Minucci, essa prática permite aproveitar melhor os alimentos e reduzir as perdas.

Por fim, o especialista sugere aos consumidores reavaliarem constantemente seus hábitos de consumo para tentarem eliminar desperdícios. Pequenas mudanças no dia a dia, como reutilizar sobras em novas receitas e armazenar os alimentos de forma adequada, podem resultar em grandes economias, conclui.