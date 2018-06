Comitê do Senado dos EUA aprova Richard Clarida e Michelle Bowman para o Fed

O Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira a nomeação de Richard Clarida como vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e de Michelle Bowman como integrante do conselho da instituição.

Clarida é um alto executivo da Pacific Investment Management (PIMCO) e Bowman atua como reguladora bancária em Kansas. Os dois nomes devem agora ser aprovados pelo pleno do Senado, onde não há uma data prevista para a votação.

O Fed tem atuado com quatro vagas em aberto em seu conselho de sete integrantes. O Comitê Bancário já aprovou o nome de Marvin Goodfriend, professor de Economia da Universidade Carnegie Mellon, para integrar o conselho da instituição. O nome de Goodfriend, porém, enfrenta dificuldades no Senado, diante da forte oposição dos democratas. Fonte: Dow Jones Newswires.