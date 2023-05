Comitê da Caixa aprova 11 nomes para a diretoria do banco

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Caixa Econômica Federal (CEF) aprovou as indicações de 11 novos diretores do banco público, de acordo com documento obtido pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Isso inclui os diretores de contadoria e controladoria e de operações, entre outros.

Pelas normas do banco, as nomeações têm de passar ainda pelo conselho de administração. O comitê avalia se os nomes cumprem os requisitos necessários sob o ponto de vista das regras internas da Caixa.

Foram aprovados Cilton Kós Junior para a área de Contadoria e Controladoria; Marconi Nogueira Plácido dos Santos para a de Operações; Ricardo Troes para a diretoria de Administração Fiduciária e Serviços Qualificados; João Paulo Vargas da Silveira para a de Gestão de Fundos Estruturados; e também Rodrigo Evangelista de Castro para a de Soluções de TI.

Outros nomes aprovados foram os de Juliana Grigol Fonsechi também para Contadoria e Controladoria; Cleverson Tadeu Santos para a de Logística, Contratação e Segurança; Mario Erbolato Neto para a de Distribuição e Produto, como substituto eventual na Caixa DTVM; e Vitor Hugo Falcão Marcondes Sodré para o mesmo cargo, mas na diretoria de Gestão de Fundos de Investimento.

Por fim, também foi aprovado o nome de Rogério Saab para posição na diretoria da Elo Serviços, a controladora da bandeira de cartões Elo, e da qual a Caixa é a principal acionista.

A cúpula da Caixa ainda não está completa: além dos novos diretores, o banco ainda precisa eleger novos vice-presidentes para as áreas de Agente Operador e Negócios de Varejo.