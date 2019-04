Comissão especial da reforma Previdência deve ser instalada no dia 25, diz Joice

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse nesta terça-feira, 23, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, espera ver instalada na quinta-feira, 25, a comissão especial de análise da reforma da Previdência. Para isso, o governo fechou acordo com deputados do Centrão e da oposição para alterar quatro pontos no relatório final da proposta de emenda à Constituição (PEC), que deve ser votado nesta terça.

Joice classificou a articulação como um “passinho para trás”. “Foi feito um acordo para tramitar de forma tranquila. A gente precisa desse voto também na comissão especial e no plenário. Quem implode pontes no começo não consegue fazer a travessia. Está tudo pacificado”, disse a parlamentar.