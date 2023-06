Economia Comissão do Senado quer ouvir Campos Neto

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem um novo convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, compareça ao Senado para explicar os rumos da política monetária e o patamar da taxa básica de juros (Selic), hoje em 13,75% ao ano.

O presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), disse que a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) foi uma “notícia positiva” e que espera uma redução da taxa de juros.

Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a ata reforçou o acerto do governo nas medidas já adotadas. “Há uma sinalização clara de boa parte da diretoria (do BC) de que os efeitos de uma taxa de juros elevada produziram os resultados, e de que o risco fiscal está afastado. Isso é o mais importante. O Brasil está em uma trajetória fiscal sustentável e, portanto, a harmonização da política fiscal com a monetária deve acontecer brevemente”, afirmou o ministro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.