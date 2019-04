Comissão adia votação da MP que abre setor aéreo para capital estrangeiro

A comissão mista do Congresso que analisa a medida provisória que eleva para 100% o porcentual de capital estrangeiro permitido nas companhias áreas do País adiou para quarta-feira, 24, a votação do parecer do senador Roberto Rocha (PSDB-MA), favorável à medida.

De acordo com o relator, os líderes partidários que compõem o colegiado pediram um tempo para analisar o relatório e discutir a matéria em reunião na tarde desta terça, 23. “Os líderes querem conhecer o relatório antes de chegar ao plenário para evitar discussão no plenário, acho que está correto”, afirmou o relator.

A votação deve ocorrer na tarde desta quarta, conforme o relator e o presidente da comissão, deputado Wellington Roberto (PR-PB).