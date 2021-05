Economia Comércio internacional do G-20 atinge níveis recordes no 1º tri, diz OCDE

O comércio internacional do G-20 atingiu níveis recordes no primeiro trimestre de 2021, informou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta terça-feira. Segundo a entidade, as exportações e as importações cresceram 8% e 8,1%, respectivamente, no período, comparado com os três meses anteriores.

A OCDE destaca que, com exceção do Reino Unido, todas as economias do G-20 tiveram crescimento do comércio entre janeiro e março, ajudadas pelo enfraquecimento do dólar e a recuperação dos preços de commodities.

Ainda de acordo com a Organização, os preços de agricultura e óleos vegetais aumentaram 10% na mesma base comparativa, com os preços de metais perto de níveis de 2011.

A OCDE destaca que Argentina, Austrália, Brasil e África do Sul foram alguns dos principais beneficiários desse movimento.