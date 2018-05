Combustível sai com escolta de Refinaria em Paulínia (SP)

Apesar de informações da Polícia Rodoviária Estadual de que a maioria dos bloqueios foi suspensa no interior de São Paulo, as carretas com combustível estão saindo com escolta do Exército, na Refinaria de Paulínia (Replan).

Na tarde deste domingo, 27, doze carretas foram abastecidas com gás de cozinha do polo petroquímico de Paulínia e saíram sob forte escolta. O destino do gás seria Barueri, na Grande São Paulo, e cidades do Vale do Paraíba. Outras carretas carregadas com querosene de aviação saíram em direção ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, onde voos da empresa Azul chegaram a ser cancelados por falta de combustível.