Economia Com sinais claros de solidez do sistema bancário, foco foi conter inflação, diz membro do Fed

Por Agência Estado 24 de março de 2023, às 15h41 • Última atualização em 24 de março de 2023, às 20h37 Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/com-sinais-claros-de-solidez-do-sistema-bancario-foco-foi-conter-inflacao-diz-membro-do-fed-1929436/