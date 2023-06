Economia Com reforma tributária, recursos dos entes não passarão mais pela União, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, buscou minimizar as críticas de governadores e prefeitos à reforma tributária de que os impostos pertencentes a Estados e municípios passariam pela União. O petista nega. “A União não vai arrecadar por Estados e municípios inclusive porque o IVA vai ser dual. O sistema é totalmente automatizado, não passam pelo Tesouro Nacional recursos que não são da União”, declarou o ministro no seminário “Reforma Tributária: a hora é agora”, organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Haddad voltou a dizer que a reforma tributária pode ser aperfeiçoada no futuro, mas precisou da configuração atual para passar no Congresso Nacional. “Daqui a 20 anos, poderemos pensar em um IVA só, com menos excepcionalidades”, declarou.

Para o ministro, uma reforma tributária ou um arcabouço fiscal mais radical não seria chancelado pelo crivo dos parlamentares.

Sobre sua participação na viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa, para a qual embarca nesta quarta, Haddad esclareceu que vai participar de reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul.

“No sábado estarei de volta e vou ficar 100% à disposição da reforma tributária”, disse o ministro.