Com reforma, despesa previdenciária cresce, mas a ritmo menor, diz Mansueto

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta quarta-feira, 27, que, com a reforma da Previdência, a despesa com as aposentadorias continuará crescendo, mas a um ritmo menor.

“Com a reforma, o crescimento de beneficiários que hoje ocorre a uma taxa de 4% a 5% ao ano, diminuirá. Além disso, como a reforma pavimenta o caminho para a recuperação da economia, a retomada do emprego terá efeito positivo nas receitas previdenciárias”, afirmou. “Sem a reforma, o crescimento das despesas com a Previdência não para”, completou.