Brasil e Mundo Com queda na taxa, País teve 8,522 milhões de desempregados no trimestre até julho, diz IBGE

A taxa de desocupação caiu de 8,5% no trimestre terminado em abril para 7,9% no trimestre encerrado em julho, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre terminado em julho de 2022, a taxa estava em 9,1%.

O País registrou geração de 1,303 milhão de vagas no mercado de trabalho em relação ao trimestre encerrado em abril, um aumento de 1,3% na ocupação. A população ocupada somou 99,334 milhões de pessoas no trimestre encerrado em julho. Em um ano, mais 669 mil pessoas encontraram uma ocupação.

A população desocupada recuou em 573 mil pessoas em um trimestre, totalizando 8,522 milhões de desempregados no trimestre até julho.

Em um ano, 1,360 milhão de pessoas deixaram o desemprego.

A população inativa somou 66,878 milhões de pessoas no trimestre encerrado em julho, 349 mil a menos que no trimestre anterior. Em um ano, esse contingente aumentou em 2,227 milhões de pessoas.

O nível da ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – ficou em 56,8% no trimestre até julho, ante 56,2% no trimestre até abril. No trimestre terminado em julho de 2022, o nível da ocupação era de 57,0%.