Com novo modelo, Nubank quer aumentar limite do cartão de 35 milhões de clientes

A fintech Nubank afirma que vai aumentar o limite do cartão de crédito de até 35 milhões de clientes nos próximos 12 meses, sendo que até o final deste ano, 10 milhões terão mais crédito disponível. De acordo com a instituição, a elevação de limites colocará à disposição dos clientes mais R$ 26 bilhões até julho de 2022.

A mudança é fruto de um novo modelo de crédito adotado pelo Nubank após dois anos de pesquisas e testes. Segundo o banco digital, o novo projeto vai dar maior escala à operação, assim como sofisticação e agilidade na análise de pedidos de aumento de limite. A expectativa é de aumento de 260% na oferta de crédito.

“Realizamos milhares de testes para entender mais profundamente o comportamento dos clientes e hoje podemos aumentar o limite de uma maneira responsável. Temos agora uma capacidade ainda mais precisa de projetar os gastos dos consumidores”, afirma Jacob Sisk, diretor de ciência de dados da fintech, em nota à imprensa. A ideia do novo formato, segundo o banco, é a de uma oferta de crédito “ordenada”, para evitar um aumento na inadimplência.

Dados do Nubank apontam que apenas 3% dos clientes da instituição utilizam o crédito rotativo do cartão, aquele que é concedido pelos bancos quando apenas parte da fatura é paga, e que tem juros maiores que as demais modalidades.

Por outro lado, a demanda por limites maiores costuma levar o Nubank com frequência ao rol de assuntos mais comentados nas redes sociais. Foi assim quando o banco digital anunciou a entrada da cantora Anitta em seu conselho de administração. Em nota, ela afirma que o pedido por mais crédito foi uma das primeiros assuntos que levou para discussão no órgão colegiado.

Hoje, o Nubank tem mais de 40 milhões de clientes, sendo que seu produto mais conhecido é o cartão de crédito roxinho, sem anuidade. 26 milhões de pessoas no Brasil utilizam a conta digital do banco, sem cobrança de tarifas.